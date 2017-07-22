За прошедшую неделю ситуация на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил была относительно спокойной

За промежуток 16-22 июля ситуация на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил была относительно спокойной.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз. В сторону армянских позиций – в основном стрельбой из стрелковых орудий разных калибров.

Передовые части Армии обороны Арцаха воздерживались от ответных действий и продолжали осуществлять надежную защиту боевых позиций.