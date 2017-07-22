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За прошедшую неделю ситуация на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил была относительно спокойной


За промежуток 16-22 июля ситуация на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил была относительно спокойной.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, противник  нарушил режим прекращения огня около 200  раз. В сторону армянских позиций – в основном стрельбой  из стрелковых орудий  разных калибров.

Передовые   части Армии обороны  Арцаха воздерживались от ответных действий и продолжали осуществлять надежную защиту боевых  позиций.  

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