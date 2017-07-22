Рафаэль Надаль не примет участия в гамбургском турнире

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит международный турнир в Гамбурге.

Как передает Арменпресс, вторая ракетка мира Надаль отказался от карт-бланш, которую ему предоставили организаторы – он решит передохнуть.

В гамбургском турнире не примет участия и первая ракетка – Энди Марей. Если бы Надаль принял участие и дошел до финала, то стал бы первой ракеткой.