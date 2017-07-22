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Рафаэль Надаль не примет участия в гамбургском турнире


Испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит международный  турнир в  Гамбурге.

Как  передает Арменпресс, вторая  ракетка мира Надаль отказался от карт-бланш, которую  ему  предоставили организаторы – он решит передохнуть.

В   гамбургском турнире не  примет участия и первая ракетка – Энди Марей. Если бы Надаль принял участие  и дошел до финала, то стал бы первой  ракеткой.

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