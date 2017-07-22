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Юра Мовсисян может переехать в Европу


Экс-член национальной  сборной  Армении по футболу  Юра Мовсисян может переехать в  Европу.

Как  передает Арменпресс, услугами Мовсисяна  заинтересовалась чешская «Славия Прага». Если переезд Мовсисяна  состоится, то половину зарплаты выплатит нынешний  клуб «Реал Солт Лейк». «Славия» - чемпион Чехии.

До этого Юра Мовсисян выступал в датском клубе «Рандес», в российских клубах  «Краснодар» и «Спартак».



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