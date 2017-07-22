Экс-член национальной сборной Армении по футболу Юра Мовсисян может переехать в Европу.

Как передает Арменпресс, услугами Мовсисяна заинтересовалась чешская «Славия Прага». Если переезд Мовсисяна состоится, то половину зарплаты выплатит нынешний клуб «Реал Солт Лейк». «Славия» - чемпион Чехии.

До этого Юра Мовсисян выступал в датском клубе «Рандес», в российских клубах «Краснодар» и «Спартак».