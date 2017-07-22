В Цахкадзоре будет новый кинотеатр и каток, и он представит туристам новые программы

Один из красивейших и уютных туристических городов Армении – Цахкадзор может представить новый интерес для туристов. В ближайшие несколько лет здесь будет создан новый центр, в котором будут кинотеатр, каток и все необходимое для приятного отдыха. Об этом корреспондент Арменпресс беседовал с мэром Цахкадзора Артуром Арутюняном.

«Я был избран мэром в 2012г. Но как местный житель я собственными глазами вижу, как день ото дня возрастает интерес к городу. Во многом это заслуга государства, которое реализует множество программ по развитию туризма в городе», - сказал он.

Строительные работы можно проводить только за ноябрь-декабрь, поскольку в остальное время жизнь в городе бурлит.

По словам мэра, в 2011, 2012, 2013гг. Цахкадзор посетили 80-100 тысяч туристов, а сегодня эта цифра возросла до 800.000. среди них много иранцев, которых привлекают армянские храмы.

«Особенно привлекает туристов Международный фестиваль пантомимы имени Леонида Енгибаряна, на который ежедневно съезжаются более 5.000 человек. Эта атмосфера обогащает колорит города», - подчеркнул Арутюнян.

Он отметил, что они постоянно учитывают все положительные и негативные оценки туристов, что помогает им в их работе.

«Мы стараемся решить проблему занятости и туристов, и самих жителей. Планируем открыть развлекательный центр с новым кинотеатром, катком и др. думаю, максимум через 3 года Цахкадзор станет намного привлекательнее», - сказал мэр.

Относительно проблем местных жителей Арутюнян сказал, что большинство заняты сезонным бизнесом, и уровень эмиграции здесь невысок.

Анжела Амбарцумян