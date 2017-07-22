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Назначен первый день слушаний по делу Самвела Бабаяна и других


31 июля - первый день слушаний  по делу Самвела Бабаяна  и других, которые  состоятся в суде  общей  юрисдикции Кентрон и Норк Мараш под руководством судьи Аршака Варданяна. Арменпресс представляет содержание обвинительного заключения, предъявляемого подсудимым.

Самвелу  Бабаяну  предъявляется обвинение  в  подстрекательстве группы  лиц (по предварительному согласию) к   незаконному приобретению, хранению и перевозке ЗРК «Игла», а также приобретению преступным путем имущества в результате  обмена. 

Санасару  Габриеляну предъявляется обвинение  в том, что войдя в преступный  сговор с группой лиц,  он незаконно приобретал, хранил и перевозил ЗРК «Игла.

Армену  Погосяну предъявляется обвинение  в том, что войдя в преступный  сговор с группой лиц,  он незаконно приобретал, хранил и перевозил ЗРК «Игла.

Карен Кочарян обвиняется в том, что он содействовал в искажении информации о реальном происхождении имущества, приобретенного преступным путем, и его дальнейшем законном  использовании. 

Андраник Кочарян обвиняется в том, что он содействовал в искажении информации о реальном происхождении имущества, приобретенного преступным путем, и его дальнейшем законном  использовании.

Жора Кочарян обвиняется в том, что он содействовал в искажении информации о реальном происхождении имущества, приобретенного преступным путем, и его дальнейшем законном  использовании.

Давид Арутюнян обвиняется в том, что он содействовал в искажении информации о реальном происхождении имущества, приобретенного преступным путем, и его дальнейшем законном  использовании. 

 



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