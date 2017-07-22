Назначен первый день слушаний по делу Самвела Бабаяна и других

31 июля - первый день слушаний по делу Самвела Бабаяна и других, которые состоятся в суде общей юрисдикции Кентрон и Норк Мараш под руководством судьи Аршака Варданяна. Арменпресс представляет содержание обвинительного заключения, предъявляемого подсудимым.

Самвелу Бабаяну предъявляется обвинение в подстрекательстве группы лиц (по предварительному согласию) к незаконному приобретению, хранению и перевозке ЗРК «Игла», а также приобретению преступным путем имущества в результате обмена.

Санасару Габриеляну предъявляется обвинение в том, что войдя в преступный сговор с группой лиц, он незаконно приобретал, хранил и перевозил ЗРК «Игла.

Армену Погосяну предъявляется обвинение в том, что войдя в преступный сговор с группой лиц, он незаконно приобретал, хранил и перевозил ЗРК «Игла.

Карен Кочарян обвиняется в том, что он содействовал в искажении информации о реальном происхождении имущества, приобретенного преступным путем, и его дальнейшем законном использовании.

Андраник Кочарян обвиняется в том, что он содействовал в искажении информации о реальном происхождении имущества, приобретенного преступным путем, и его дальнейшем законном использовании.

Жора Кочарян обвиняется в том, что он содействовал в искажении информации о реальном происхождении имущества, приобретенного преступным путем, и его дальнейшем законном использовании.

Давид Арутюнян обвиняется в том, что он содействовал в искажении информации о реальном происхождении имущества, приобретенного преступным путем, и его дальнейшем законном использовании.