За прошедшие 6 месяцев Азербайджан нарушил режим перемирия около 9000 раз

По сводкам оперативных данных Армии обороны Арцаха, за первое полугодие 2017г. на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 9000 раз. В сторону армянских позиций произведено более 121.000 выстрелов.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Армии обороны Арцаха.

Помимо стрелковых орудий, в указанный промежуток времени на линии соприкосновения Азербайджан применил также управляемые противотанковые ракеты SPIKE (3сн.), ракетные установки залпового огня TR-107 (5 сн.), пушки типа Դ-30 и Դ-44 (244 сн.), 60, 82 и 120 -миллиметровые минометы (1373 сн.), гранатометы разных типов (250 сн.).

Азербайджанские отряды спецназначения несколько раз предпринимали попытки диверсионного проникновения, которые своевременно выявлялись подразделениями АО Арцаха, и противник, неся потери, отбрасывался на исходные позиции. Следует особо отметить предпринятую 25 февраля попытку диверсионного проникновения азербайджанских спецназовцев в восточном направлении, когда противник, потерпев сокрушительное поражение, был вынужден отступить, оставив 5 трупов.

За весь указанный период передовые части Армии обороны Арцаха оставались в позиции диктующего условия и уверенно выполняли поставленные перед ними боевые задачи.