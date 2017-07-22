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За прошедшие 6 месяцев Азербайджан нарушил режим перемирия около 9000 раз


По сводкам оперативных данных Армии обороны  Арцаха, за первое  полугодие  2017г. на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 9000  раз. В сторону армянских позиций произведено более 121.000  выстрелов.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе Армии обороны  Арцаха.

Помимо стрелковых орудий, в указанный  промежуток  времени на линии соприкосновения Азербайджан применил также управляемые противотанковые ракеты SPIKE (3сн.), ракетные установки залпового огня  TR-107 (5 сн.), пушки типа Դ-30 и Դ-44 (244 сн.),   60, 82 и 120 -миллиметровые минометы (1373 сн.),  гранатометы разных типов  (250 сн.).  

Азербайджанские отряды  спецназначения несколько раз предпринимали попытки диверсионного проникновения, которые своевременно выявлялись подразделениями АО Арцаха, и противник, неся потери, отбрасывался на  исходные позиции. Следует особо отметить предпринятую 25 февраля попытку диверсионного проникновения азербайджанских спецназовцев в восточном направлении, когда противник, потерпев сокрушительное поражение, был вынужден отступить, оставив 5 трупов.

За весь указанный  период передовые  части Армии обороны  Арцаха оставались в  позиции диктующего условия и уверенно выполняли поставленные перед ними боевые задачи.  

 



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