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Участники Игр АВБС посетили Цицернакаберд


Участники Х Всеармянских спортивных игр, посвященных 100-летию Армянского Всеобщего Благотворительного Союза посетили Мемориал в  Цицернакаберде.

Как  передает Арменпресс, перед началом соревнований участники в  полном составе  воздали дань памяти жертв  Геноцида армян.

В Х Всеармянских спортивных играх  участвуют спортсмены из 19 стран и 21 области. Самая  внушительная  команда – из Западного побережья  США. Возраст участников – 14-53 лет.

Программа  Игр охватывает 9 видов  спорта: футбол, баскетбол, волейбол, футзал, теннис, атлетика, настольный  теннис, плавание, шахматы.  

Х Всеармянские спортивные игры начнутся 22 июля и завершатся 29 июля.

 



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