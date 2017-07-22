Участники Игр АВБС посетили Цицернакаберд

Участники Х Всеармянских спортивных игр, посвященных 100-летию Армянского Всеобщего Благотворительного Союза посетили Мемориал в Цицернакаберде.

Как передает Арменпресс, перед началом соревнований участники в полном составе воздали дань памяти жертв Геноцида армян.

В Х Всеармянских спортивных играх участвуют спортсмены из 19 стран и 21 области. Самая внушительная команда – из Западного побережья США. Возраст участников – 14-53 лет.

Программа Игр охватывает 9 видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол, футзал, теннис, атлетика, настольный теннис, плавание, шахматы.

Х Всеармянские спортивные игры начнутся 22 июля и завершатся 29 июля.