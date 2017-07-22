Европейские индексы снизились - 21-07-17

МОСКВА, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.66% и составил 12240.06 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.57% и составил 5117.66 пункта, британский FTSE снизился на 0.47% и составил 7452.91 пункта, российский MICEX снизился на 1.10% и составил 1925.13 пункта, а RTSI снизился на 1.16% и составил 1025.49 пункта.