Европейские индексы снизились - 21-07-17
МОСКВА, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.66% и составил 12240.06 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.57% и составил 5117.66 пункта, британский FTSE снизился на 0.47% и составил 7452.91 пункта, российский MICEX снизился на 1.10% и составил 1925.13 пункта, а RTSI снизился на 1.16% и составил 1025.49 пункта.
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