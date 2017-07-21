Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер 21 июля подал в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет The New York Times.

"Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома, ушел в отставку в пятницу утром, сказав президенту Трампу, что он не согласен с назначением нью-йоркского финансиста Энтони Скарамуччи в качестве директора по связям с общественностью", - сказано в сообщении.

Уже утром в 10:00 Трамп предложил Скарамуччи занять должность директора по связям с общественностью.

Американский президент попросил Спайсера остаться, однако тот отказался. При этом, он заявил, что назначение Скарамуччи является серьезной ошибкой.