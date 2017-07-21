Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-07-17

ЕРЕВАН, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 21 июля, курс доллара США вырос на 0.20 драмa и составил 478.82 драм. Курс евро вырос на 7.08 драмa и составил 557.59 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 8.14 драм. Курс британского фунта вырос на 2.46 драмa и составил 622.85 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 45.12 драмa и составила 19069.07 драм. Цена серебра сократилась на 0.67 драмa и составила 249.08 драм. Цена платины сократилась на 101.81 драмa и составила 14132.08 драм.