Азиатские индексы - 21-07-17
ТОКИО, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.22% и составил 20099.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.18% и составил 1629.99 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.21% и составил 3237.98 пункта, а HANG SENG снизился на 0.13% и составил 26706.09 пункта.
09:03, 14.07.2017
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09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 21:15 Предстоящие на 22 июля мероприятия
- 21:02 Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку
- 20:38 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-07-17
- 20:34 Азиатские индексы - 21-07-17
- 18:46 В целях повышения прибыльности коммерческих компаний в Армении установлен минимальный порог рентабельности на уровне 6%
- 18:02 Предстоящие на 22 июля мероприятия
- 17:56 Президент Саргсян выразил надежду на развитие хоккея в Армении
- 17:20 Президент Армении принял главного куратора первой Международной триеннале современного искусства «Стандарт»
- 17:18 “Армения – страна, экспортирующая международную безопасность”: А.Ашотян
- 16:05 Немецкая контрразведка сообщила об активизации турецких спецслужб в ФРГ
- 16:04 Президент Армении Серж Саргсян встретился со стипендиатами фонда «Луйс»
- 15:50 Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия общинного центра и медпункта в селе Гарнакар
- 15:47 Председатель НС А.Баблоян принял представителя UNICEF
- 15:44 Евросоюз готов помочь Греции в связи с землетрясением на острове Кос
- 15:38 ЗАО «Объединенная энергетическая компания» признана владельцем «Арцахэнерго»
- 15:22 Президент Армении Серж Саргсян поздравил Рама Натха Ковинда с избранием на пост президента Индии
- 15:05 Сеул заявил о рекордном росте экономики КНДР за последние 17 лет
- 14:38 Путин встретится с Алиевым
- 14:34 Международный фестиваль пантомимы имени Леонида Енгибаряна украсят своеобразные спектакли
- 14:29 США уведомили турфирмы о запрете поездок в КНДР
- 14:23 В Араратской долине ожидается температура воздуха до 38-40 градусов
- 14:06 В одном из каирских кафе произошел взрыв
- 13:48 Вице-спикер НС Армении Арпинэ Ованнисян встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом США
- 13:46 Министерство юстиции РФ готово заняться передачей осужденного в Азербайджане блогера Лапшина
- 13:45 Афганские военные за сутки ликвидировали 98 боевиков
- 13:37 По новому оценивая туристические достопримечательности в Армении: стартовала кампания под лозунгом Fun Armenia
- 13:34 Музыкальной школе и библиотекам Степанакерта передано около 1600 томов книг и учебных пособий
- 13:30 Прибывшие из Еревана врачи оказали медицинские услуги в медицинских учреждениях Степанакерта
- 13:29 Представители Защитника прав человека Армении навестили Грачья Арутюняна
- 13:25 Цены пакетов “Интернет в роуминге” от Ucom понизились
- 13:22 МВФ согласился выделить Греции €1,6 млрд
- 13:11 В Египте неизвестные обстреляли полицейскую автоколонну
- 13:08 Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию компании «Allianz Group»
- 13:01 Курдистан не может стать независимым, заявил вице-президент Ирака
- 12:57 В Польше прошли массовые протесты против одобрения Сеймом планов судебной реформы
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