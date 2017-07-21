Азиатские индексы - 21-07-17

ТОКИО, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.22% и составил 20099.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.18% и составил 1629.99 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.21% и составил 3237.98 пункта, а HANG SENG снизился на 0.13% и составил 26706.09 пункта.