Стипендиат фонда «Луйс» предлагает создать галерею в туннеле Конда

Выпускник Массачусетского технологического института Роберт Паносян предлагает создать структуру в туннеле Конда, который будет служить галереей.

Как сообщает Арменпресс, Роберт Паносян является стипендиатом фонда «Луйс». Он сообщил, что это предложение обсуждается с председателем Государственного комитета по градостроительству Нареком Саркисяном.

«Мы работали над проектом год назад, и нам нужно создать технологический центр. В прошлом году мы обратились в фонд «Луйс» и получили денежную премию, заняв второе место. В качестве пробного проекта мы планируем построить в Ереване маленькое здание на деньги этого фонда, но потом мы построим более крупные здания. Здесь мы хотим построить технологический музей, поскольку у Армении есть достижения в этой области», - сказал он.