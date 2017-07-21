В целях повышения прибыльности коммерческих компаний в Армении установлен минимальный порог рентабельности на уровне 6%

В целях повышения прибыльности коммерческих компаний в Армении было предложено установить минимальный порог рентабельности на уровне 6%. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал председатель Управления по управлению госимуществом Арман Саакян.

«По результатам финансово-экономического анализа 182 коммерческих компаний в 2013-2015 гг было выявлено, что индекс прибыльности большинства компаний довольно низок и составляет в среднем около 1,2%. Учитывая, что этот показатель довольно низок, было предложено установить минимальный порог доходности для компаний в размере 6%, исходя из размера ставки рефинансирования в 6%», - сказал Саакян.

По его словам, необходимо внести радикальные изменения в постоянное повышение эффективности экономической деятельности коммерческих компаний, а также контроль над показателями программы экономической деятельности.

Он сообщил, что в министерство юстиции были представлены новые правила проведения экспертного мониторинга, а также разработаны и представлены на обсуждение соответствующих структур новые формы бизнес-программ компаний. Новые подходы позволят в результате финансово-экономического мониторинга реально оценить эффективность деятельности компаний.