Президент Саргсян выразил надежду на развитие хоккея в Армении

Президент Армении Серж Саргсян 21 июля принял президента Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазеля.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостя в Армении, президент Серж Саргсян выразил надежду, что его первый визит в Армению значительно расширит развитие хоккея, одного из самых популярных видов спорта в мире. На встрече стороны придали важное значение членству Национальной федерации хоккея Армении в ИИХФ.

Серж Саргсян отметил, что, хотя хоккей не развит в Армении, предпринимаются определенные шаги по развитию этого вида спорта в стране. Он добавил, что в Армении создаются необходимые инфраструктуры, в ближайшее время в Ереване будет открыт второй турнир по хоккею в соответствии со всеми стандартами.

Серж Саргсян поблагодарил Рене Фазеля за готовность внести свой вклад в развитие хоккея в Армении. Стороны согласились, что этот вид спорта имеет возможности развития и потенциал в Армении, и на этом пути необходимы последовательные работы.