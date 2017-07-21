Президент Армении принял главного куратора первой Международной триеннале современного искусства «Стандарт»

Президент Армении Серж Саргсян 21 июля принял главного куратора первой Международной триеннале современного искусства «Стандарт» и соучредителя армянского павильона и лауреата Золотого льва 56-й Венецианской биеннале Аделину Куберян фон Фюрштенберг, которая еще в 2015 году была награждена президентом Армении медалью 2-й степени «За заслуги перед отечеством». На встрече также присутствовал председатель Международного триенналe «Стандарт», куратор армянского павильона на 56-й Венецианской биеннале Вардан Карапетян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Саргсян поблагодарил Аделину Куберян фон Фюрштенберг за вклад в презентацию армянского павильона на Венецианской биеннале в мире и придал большое значение организации первого международного триеннале в Армении и ее участия в этой инициативе.

Аделана Куберян Фон Фюрштенберг поблагодарила президента за теплый прием и сказала, что она привезла награду «Золотой Лев» в Армению с желанием оставить ее на родине.

Участники встречи вспомнили слова президента Саргсяна в связи с получением награды на биеннале о том, что эта премия должна быть интересным образом связана с Арменией. Они сказали, что следуя словам президента, инициировали организацию триеннале современного искусства «Стандарт» в Армении, которая также является уникальным отражением этой связи.