Президент Армении Серж Саргсян встретился со стипендиатами фонда «Луйс»

Президент Республики Армения, соучредитель фонда «Луйс» Серж Саргсян сегодня в резиденции Президента принял стипендиатов фонда 2017-2018 учебного года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. Во встрече также приняли участие проходящие обучение в лучших высших учебных заведениях мира при поддержке фонда «Луйс» студенты и выпускники.

Стипендиаты представили президенту осуществляемые ими работы в рамках программы фонда «Луйс» «Будем развивать Армению» – инициативы в направлении использования полученных в лучших вузах мира знаний, опыта и связей в интересах благоденствия Армении, а также первые успехи.

Президент Саргсян вручил поступившим в этом году студентам сертификаты фонда «Луйс» о присуждении стипендии. Серж Саргсян поздравил их, пожелал успехов в учебе.

«Я всегда встречаюсь с представителями молодежи, использую любой повод и любую возможность для общения с ними, поскольку убежден, что это один из лучших способов держать руку на пульсе страны, общества» – сказал президент.

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