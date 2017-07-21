21 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия общинного центра и медпункта в селе Гарнакар Мартакертского района. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Президент отметил, что расширение и модернизация инфраструктурной системы в сельских населенных пунктах и впредь будет находиться в центре внимания властей.Глава государства наградил медалью "Благодарность" американского благотворителя армянского происхождения, члена союза «Айреник» Барунака Челикяна за осуществление данной инициативы и оказание содействия Арцаху, высоко оценив как его патриотическую деятельность, так и союза в целом.