Евросоюз готов помочь Греции в связи с землетрясением на острове Кос

Евросоюз готов оказать помощь Греции по преодолению последствий землетрясения на острове Кос. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис.

Турецкая геологическая станция Кандилли зарегистрировала в пятницу ночью толчки магнитудой 6,3, по данным Геологической службы США, магнитуда составила 6,7. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от турецкого Бодрума и в 16 км от греческого острова Кос. Очаг залегал на глубине 10 км. Позднее было зарегистрировано не менее семи афтершоков магнитудой от 4,0 до 4,7,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Российские туристы, как сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье и Ростуризме, не пострадали. В Греции травмы получили более 120 человек, на острове Кос погибли двое: гражданин Турции и подданный Швеции. Во многих домах появились трещины и были разбиты окна, некоторым туристам пришлось ночевать на пляже.



