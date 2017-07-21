Президент Армении Серж Саргсян поздравил Рама Натха Ковинда с избранием на пост президента Индии

Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Раму Натху Ковинду в связи с избранием на пост президента Республики Индия, пожелав ему крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Индии – прочного мира и счастья. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. «Уверен, что в ходе Вашего пребывания в должности дружественная Индия продолжит свой восходящий путь развития, внося весомый вклад в дело утверждения региональной и международной стабильности и мира.

Армения придает большую важность всестороннему развитию и последовательному укреплению имеющих глубокие исторические корни отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Индией. Уверен, что совместными усилиями нам удастся поднять армяно-индийские отношения на качественно новый уровень – в интересах благоденствия наших народов», – говорится в послании президента РА.