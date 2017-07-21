Путин встретится с Алиевым
Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как сообщает Арменпресс, об этом информирует РИА Новости передавая сообщение пресс-секретарья главы государства Пескова.
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