Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июль

Путин встретится с Алиевым


Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Арменпресс, об этом информирует РИА Новости передавая сообщение пресс-секретарья главы государства Пескова.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации