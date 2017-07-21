Международный фестиваль пантомимы имени Леонида Енгибаряна украсят своеобразные спектакли

Международный фестиваль пантомимы имени Леонида Енгибаряна объединил вокруг себя прибывших в Армению талантливых ми ов из разных стран. Торжественная церемония открытия VI Международного фестиваля пантомимы имени Леонида Енгибаряна состоится 22-го июля в армянском курортном городе Цахкадзоре. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами рассказали организаторы и участники фестиваля.

Как рассказал художественный руководитель Ереванского государственного театра пантомимы Жирайр Дадасян, отличительной особенностью фестиваля в этом году является то, что он задуман не для специалистов или любителей конкретного жанра, а для представителей разных слоев общества.

«Главная цель фестиваля – представить народу красоту, а также дать возможность приобщиться к искусству, поскольку жанр пантомимы позволяет объединить представителей различных национальностей без нужды в переводе», – сказал он журналистам в пятницу.



В этом году в фестивале примут участие девять театров из Армении, Чехии, Бангладеша, Франции, России и ЮАР. Ранее фестиваль проводился раз в два года, однако теперь он будет радовать зрителей ежегодно.

«В этом году из РФ приехали 3 театра, один прибыл из Бангладеш, из Франции вернулась Диана Нерсисян. С интересным номером выступят члены инициативы «Арцах-Германия» . Снова с нами Джон Джейкобс из ЮАР и труппа из Армавира «Живосвет»»,- сказал художественный руководитель Ереванского государственного театра пантомимы Жирайр Дадасян.

Мэр Цахкадзора Артур Арутюнян подчеркнул, что они придают важное значение этому фестивалю, всегда поддерживают его и желают, чтобы фестиваль был включен в сайты тур-операторов, что позоволит привлечь ширпкие массы зрителей.

Как рассказала, в свою очередь, актриса Санкт-Петербургского театра «Ми Минор» Екатерина Варлакова, впервые принимающая участие в фестивале, она представит сольный спектакль «Жизнь ONLINE».



«Уже в названии подразумевается идея конфликта между современным, прогрессивным, виртуальным, компьютеризированным миром и теми естественными, наивными чувствами и эмоциями, которые есть в нас и которые хочется сохранить», – сказала Варлакова.



По ее мнению, основная цель участников фестиваля заключается не только в обмене опытом, но также в сохранении редкого и уникального жанра пантомимы.



Веселый мим из Бангладеш Мир Локман сказал, что очень удивился, когда, приехав в Ереван, узнал, что здесь есть квартал под названием «Бангладеш».

«В вашей стране я чувствую себя счастливым, думаю, этот фестиваль поможет связать наши страны»,- сказал он.

Спектакль Мира Локмана называется «Борьба». Герой спектакля борется за свободу.

Ереванский зритель может посмотреть спектакли, воспользовавшись бесплатными автобусами маршрута Ереван-Цахкадзор-Ереван. Торжественное закрытие фестиваля состоится 25-го июля.