В Араратской долине ожидается температура воздуха до 38-40 градусов
14:23, 21 Июль, 2017
Высокий температурный фон и пожароопасность ожидаются в Армении 21-25 июля.
Как сообщает Армгидрометцентр, в Ереване, долинах Сюника, предгорьях Вайоц Дзора, а также в Араратской и Армавирской областях столбик термометра в ближайшие пять дней в дневные часы достигнет отметки 38-40 градусов.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, средняя дневная температура в эти дни будет на 5-7 градусов выше нормы.
При этом индекс ультрафиолетового излучения (УФ индекс) в республике составит 6, в условиях чего желательно в период с 11:00 по 15:00 избегать прямых солнечных лучей.
УФ индекс - это параметр, который указывает, какое влияние оказывает на человеческое тело УФ излучение. Согласно шкале УФ индексов, включающей значения от 1 до 11+, индексы 6 и 7 являются высокими.
Вплоть до вторника по всей республике ожидается погода без осадков.
Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 метров в секунду.