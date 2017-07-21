В одном из каирских кафе произошел взрыв

Пожарные команды справились с огнем, охватившим одно из кафе на окраине египетской столицы в результате взрыва баллона с бытовым газом.

Об этом в пятницу сообщил представитель службы гражданской обороны города.

По его данным, взрыв бытового газа произошел в кафе на улице Хоснейн Басьюни в каирском пригороде Маади, расположенном на юге столицы. Никто из работников заведения, посетителей или случайных прохожих не пострадал.

В результате взрыва причинен ущерб нескольким припаркованным рядом с кафе машинам,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На место происшествия прибыли несколько пожарных команд, которые быстро локализовали очаг возгорания. Полиция выясняет причины инцидента.

Ранее сообщалось, что в Каире произошел мощный взрыв.



