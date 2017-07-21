Афганские военные за сутки ликвидировали 98 боевиков

Силы безопасности Афганистана ликвидировали 98 боевиков в ходе операций, проведенных по всей стране за последние сутки, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Минобороны.

"За последние 24 часа силы безопасности Афганистана провели контртеррористические операции по зачистке некоторых районов от террористов и противников мира и стабильности в Афганистане, убиты 98 вооруженных боевиков, 36 ранены", — говорится в заявлении ведомства, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Среди ликвидированных боевиков члены группировок "Талибан"* и "Исламское государство"*.

Военные также изъяли запасы легкого и тяжелого вооружения. Данных о потерях со стороны правительственных сил нет.