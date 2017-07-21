По новому оценивая туристические достопримечательности в Армении: стартовала кампания под лозунгом Fun Armenia

Стартовала кампания под лозунгом Fun Armenia, которая проводится при содействии Госкомитета по туризму Армении. Инициаторы кампании – туристическая и развлекательная площадка eli.fun и армянский офис соцсети по обработйе и совместному редактированию изображений PicsArt.

Цель кампании под лозунгом «Fun Armenia» - раскрыть и показать каждую частичку Армении. Сделать фотографии в Армении и Арцахе и выложить их на всеобщее обозрение могут как граждане Армении и Арцаха, так и туристы.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами рассказала советник председателя Госкомитета по туризму Армении Лилит Ханджян, по словам которой, это будет удобная площадка, где, по новому оценивая туристические достопримечательности в Армении, можно будет обнаружить новые места.

«Этот конкурс позволит по новому оценить туристические достопримечательности в Армении и Арцахе, можно будет обнаружить новые места. Мы будем следить за ним. Госкомитет по туризму Армении использует лучшие фотографии в сайте Armenia.travel, для победителя Госкомитет по туризму Армении подготовил сюрприз»,- сказала советник председателя Госкомитета по туризму Армении Лилит Ханджян.

По словам со-основателя туристической и развлекательной площадки eli.fun Тиграна Чорохяна, кампания пройдет в 2 этапа: в первом победителя определит жюри, во втором – интернет-голосование.

Каждый из победителей получит возможность увлекательного отдыха в Армении.

Желающие принять участие в конкурсе должны будут загрузить приложение компании PicsArt, или же зайти в соцсеть через компьютер, разместив свои снимки под хэштегом #FunArmenia. Оффис-менеджер компании PicsArt Назели Петросян сказала, что фото надо будет снабдить надписью, прокомментировав в нескольких словах месторасположение, особенности и иные интерерсные детали.

«PicsArt. позволяет интересно поработать со снимком, редактируя, что позволит получить из обычного снимка необычный продукт. Приложение будет направлять вас по логической цепочке, чтобы вы до конца поняли, что можно сделать со снимком»,- сказала Назели Петросян.

Конкурс продлится до 9-го сентября, после чего будут подведены его итоги.