Музыкальной школе и библиотекам Степанакерта передано около 1600 томов книг и учебных пособий

В рамках официального визита мэра Еревана Тарона Маргаряна в Республику Арцах начальник управления культуры аппарата мэрии Рубен Оганесян в Степанакерте посетил детскую библиотеку имени Ованеса Туманяна, библиотеку имени Мурацана, а также музыкальную школу имени Комитаса. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В рамках тесного сотрудничества Еревана и Степанакерта в области культуры этим учреждениям было передано около 1600 томов книг и учебных пособий.

Во время встречи с сотрудниками библиотек и музыкальной школы Рубен Оганесян заверил, что подобные инициативы будут иметь продолжительный характер.

Выразив благодарность за проявленное содействие, представители библиотек и музыкальной школы выразили желание организовать обмен опытом для местных специалистов и учеников.