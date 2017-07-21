Представители Защитника прав человека Армении навестили Грачья Арутюняна

Представители Защитника прав человека Армении, в том числе, врачи, навестили Грачья Арутюняна, экстрадированного в Армению из РФ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба офиса Защитника прав человека Армении.

Они побеседуют с Грачья Арутюняном, ознакомятся с состоянием его здоровья и пр.

Гражданин Армении Грачья Арутюнян, экстрадированный из России в Армению, в настоящее время содержится в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен» министерства юстиции РА.

Осужденный в РФ гражданин Армении Грачья Арутюнян накануне, 20 июля, был экстрадирован на родину – для дальнейшего отбывания наказания в РА в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц от 1983 года.

Напомним, в результате ДТП 13 июля 2013г. на территории «новой Москвы» (под Подольском), при столкновении грузовика и рейсового автобуса, погибли 18 человек, еще около 60 получили ранения различной степени тяжести. Как передавали российские СМИ, сразу после аварии водитель грузовика марки «КамАЗ», гражданин Армении Грачья Арутюнян заявил, что причиной аварии стал отказ тормозов управляемого им автомобиля. 15 июля Г. Арутюняну было предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РФ. А 13 ноября стало известно о возбуждении в отношении Арутюняна второго уголовного дела за использование подложного патента на разрешение трудовой деятельности. Оба дела были соединены в единое производство. Сразу после ДТП суд избрал в отношении Грачья Арутюняна меру пресечения в виде заключения под стражу. Общественный резонанс вызвало и то обстоятельство, что в суд обвиняемого доставили из больницы в женском халате.

Отметим, в начале августа 2014 года Троицкий суд Москвы назначил Арутюняну наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и девять месяцев в колонии общего режима за «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а также «использование заведомо подложного документа».