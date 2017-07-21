Прибывшие из Еревана врачи оказали медицинские услуги в медицинских учреждениях Степанакерта

В рамках официального визита делегации во главе с мэром Еревана Тароном Маргаряном в Республику Арцах, по традиции, Степанакерт посетили также известные врачи из ереванских медицинских учреждений. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Находящийся в столице Республики Арцах главный кардиолог Еревана Парунак Зелвеян, главный детский хирург Николай Даллакян, главный дерматолог Карен Бабаян, главный химиотерапевт Айкуи Гекчян и ряд других специалистов на местах организовали бесплатные исследования и консультации 275 пациентов, а также провели 8 операций.

В рамках официального визита находящийся в Степанакерте начальник управления здравоохранения аппарата мэрии Еревана Камсар Бабинян, руководитель фракции «Республиканская партия» в Совете старейшин Еревана Сергей Мкртчян и председатель постоянной комиссии по финансово-кредитным и экономическим вопросам Совета старейшин Армен Еремян передали министерству здравоохранения Республики Арцах 50 наименований лекарств и другие необходимые материалы.