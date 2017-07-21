МВФ согласился выделить Греции €1,6 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) достиг принципиальной договоренности о выделении Греции очередного транша помощи размером €1,6 млрд ($1,8 млрд). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении фонда.

В июне директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Совет директоров одобрить выделение Греции очередного транша. Лагард тогда указала на "значительный прогресс со стороны греческого правительства в деле проведения политических реформ". По ее словам, также был зафиксирован прогресс в отношении облегчения долгового бремени страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В середине июня Еврогруппа достигла предварительной договоренности, которая позволит выделить Греции очередной транш макрофинансовой помощи, который должен составить €8,5 млрд. Глава Европейского стабилизационного механизма (ESM) Клаус Реглинг заявил также, что Афины получат "первый платеж в €7,7 млрд по новому траншу макрофинансовой помощи в начале июля".



