Цены пакетов “Интернет в роуминге” от Ucom понизились

Те абоненты мобильной связи Ucom, которые собираются насладиться летним отдыхом в Грузии, США, Египте или в Европе, с сегодняшнего дня смогут активировать пакеты “Интернет в роуминге” уже по еще более доступным ценам. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании Ucom.

Например, для активации пакета в 100 МБ абоненты мобильной связи Ucom должны будут заплатить 2500 драмов вместо прежних 3900, пакет в 300 МБ будет стоить 6500 драмов вместо прежних 8900, а самый объемный пакет в 1ГБ можно будет активировать всего за 18000 драмов вместо прежних 24900. Срок действия пакетов, как и прежде, остается неизменным и составляет 30 дней.

“Расстояние не должно быть проблемой для того, чтобы всегда оставаться на связи с близкими Вам людьми. Просто перед активацией пакета “Интернет в роуминге” необходимо подключиться к конкретному оператору соответствующей страны и насладиться отдыхом, не отрываясь от мировой рутины”, - пояснил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.