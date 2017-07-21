Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принял высокопоставленную делегацию США по вопросам внешней торговли

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принял 21-го июля высокопоставленную делегацию США по вопросам внешней торговли, возглавляемую заместителем комиссара по торговле Дэна Мулани. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Приветствовав гостя, министр ИД Армении Эдвард Налбандян с удовлетворением отметил, что армяно-американские отношения находятся на высоком уровне и выразил уверенность, что совместными усилиями они получат новый заряд.

Поблагодарив за прием, Дэн Мулани сказал, что США ценят всесторонне развитие отношений с Арменией и углубление торгово-экономических связей.

Собеседники обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности необходимость расширения правовой-договорной базы в торгово-экономической отрасли и возможное углубление сотрудничества в ИТ-отрасли.