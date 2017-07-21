«Какие чудесные туфли!»: Ким Кардашьян приняла подарок армянских дизайнеров

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян получила в подарок от армянских дизайнеров туфли отечественного производства. Как передает «Арменпресс», об этом она сообщает в Snapchat, демонстрируя туфли, полученные по почте.

«Какие чудесные туфли я получила в подарок от армянских дизайнеров по почте! Не терпится их надеть»,- сказала Ким Кардашьян.

На лейбле внутри туфель написано: «Специально для Ким Кардашьян».-