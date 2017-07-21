Турция ответит на угрозы: Чавушоглу ответил министру ИД Германии

Министр ИД Турции Чавушоглу обвинил министра ИД Германии Зигмара Габриэля в применении двойных стандартов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу». В беседе с агентством «Анадолу» министр ИД Турции Чавушоглу прокомментировал заявления официального Берлина, последовавшие за арестом немецкого правозащитника. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление министра ИД Зигмара Габриэля. «Меркель подчеркнула, что предпринять меры против Турции становится неизбежной необходимостью»,- заявил пресс-секретарь канцлера.

По словам Габриэля, для начала они предпримут шаги в 3 направлениях: никому не советовать делать инвестиции в Турции, предупредить граждан Германии, желающих посетить Турцию, пересмотреть финансирование Турции со стороны ЕС.

В ответ на это заявление, министр ИД Турции Чавушоглу сказал, что они «обязательно ответят на эти действия».

«Германия лучше всех знает, что Турция не поссается на угрозы и шантаж»,- сказал министр ИД Турции Чавушоглу. Он назвал заявления, прозвучавшие с немецкой стороны, «популизмом предвыборного периода».

Министр ИД Турции Чавушоглу в очередной раз обвинил Германию в покровительстве терриростам, сказав, что изгоняемые из разных стран терриросты находят приют в Германии. «Германия стала той лидирующей страной, в которой террористы, действующие против Турции, возобновляют свою деятельность»,- сказал , министр ИД Турции Чавушоглу.

Ранее стало известно, что Министр ИД Германии Зигмар Габриэль прервал свой отдых и вернулся в Берлин.

«Германия всегда видел в лице Турции союзника в НАТО и участницу европейской семьи. Однако сейчас Турция отдаляется не только от Европы, но и от ценностей НАТО»,- сказал министр ИД Германии Зигмар Габриэль.

По словам Габриэля, для начала они предпримут шаги в 3 направлениях: никому не советовать делать инвестиции в Турции, предупредить граждан Германии, желающих посетить Турцию, пересмотреть финансирование Турции со стороны ЕС.

«Мы всегда были терпеливы по отношению к Турции, даже когда власти этой страны назвали Германию фашистской. Однако терпение уже иссякает»,- сказал министр ИД Германии Зигмар Габриэль.

«Нашим отношениям с Турцией надо придать новый вектор. Таким образом они далее продолжаться не могут. Политика ответственных лиц Анкары не может оставаться безответной»,- сказал министр ИД Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, арест немецкого правозащитника Петера Стейнднера был запланированным шагом, действия органов правопорядка Турции были несоразмерны и не соответствуют законам.

«В атмосфере угроз Турция не сможет гарантировать сохранность инвестиций, и в ближайшие несколько недель мы обсудим с коллегами вопрос членства Турции в ЕС»,- сказал министр ИД Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, заявление-предупреждение гражданам Германии, готовящимся посетить Турцию, станет неизбежным, поскольку «любое лицо, посещающее Турцию, находится под угрозой».

Шестерых из 10 задержанных 5-го июля в Стамбуле правозащитников - Идила Эсера, Озлема Далкырана, Вели Аджуна, Гюнала Куршуна, Али Гарави и Петера Стейднера арестовали, четверых выпустили на свободу. Решение властей Турции об аресте 6 правозащитников является оскорблением в адрес правосудия. Об этом сообщается в заявлении, распространенном международной правозащитной организацией Amnesty International, чьи сотрудники оказались в числе арестованных.

Турецкого посла Али Кемаля Айдына вызвали в МИД Германии, где ему вручили ноту протеста в связи с арестом в Турции немецкого правозащитника Петера Стейднера.

Пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шеффер сообщил, что послу ясным языком сказали, что турецкая сторона должна немедленно освободить гражданина Германии правозащитника Петера Стейднера. Пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шеффер назвал предъявленные ему обвинения в связях с террористической организацией абсолютно беспочвенными.

Министр ИД Германии Зигмар Габриэль прервал свой отдых и вернулся в Берлин.

Как сказал генсек Amnesty International Салил Шетин, это решение не является законным, правозащитников преследуют по политическим мотивам. Подобные вещи представляют угрозу для будущего Турции.

Генсек Amnesty International Салил Шетин призвал оказать на Турцию давление, чтобы они прекратили свои преследования и отпустили на свободу правозащитников.

17-го июля задержанные давали показания в Палате правосудия в Стамбуле, после чего и было ринято решение о том, что шестерых из 10 задержанных 5-го июля в Стамбуле правозащитников арестуют, а четверых выпустят на свободу.

Среди арестованных правозащитников - 2 сотрудников Amnesty International: Идил Эсер и Вели Аджун.

Правозащитников обвиняют в участии в «террористической организации».

США выразили глубокую озабоченность по поводу новых задержаний правозащитников из Amnesty International и других организаций, которые состоялись 5-го июля в Турции. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

Канцлер Германии Ангела Меркель также осудила арест активистов, в том числе, немецкого правозащитника Петера Стейднера, в Турции, призвав немедленно освободить его. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство Германии сделает все, чтобы освободить правозащитника Петера Стейднера. «Все это вызывает крайнюю озабоченность»,- сказала Меркель, назвав «исключительно противоправным» решение об аресте немецкого правозащитника.

МИД Швеции также выразил озабоченность в связи с арестом шестерых правозащитников в Турции. Один из арестованных правозащитников – Али Гарави, является гражданином Швеции. «Генеральное консульство в Стамбуле, посольство Швеции в Анкаре и МИД Швеции занимаются этим вопросом»,- заявила пресс-секретарь МИД Швеции Джессика Гарпвал.