Конституционная комиссия турецкого Меджлиса приняла законодательный пакет, запрещающий термин «геноцид», созданный партией власти «Справедливость и развитие» и сотрудничающей с ней партией «Национальное движение». По принятым решениям, депутатам Меджлиса запрещено воспроисводить слово «геноцид». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает T24.

Во время заседания Конституционной комиссии турецкого Меджлиса депутаты от прокурдской Демократической партии народов заявили, что не видят смысла в обсуждениях и покинули заседание, не приняв участие в голосовании.

Ранее сообщалось, что председатель конституционной комиссии Мустафа Шентоп сообщил, что пакет, созданный партией власти «Справедливость и развитие» и сотрудничающей с ней партией «Национальное движение», состоящий из 18 пунктов касательно уставных вопросов, правил этики для депутатов парламента Турции, направлен в подкомиссии. Подкомиссии до вечера 13-го июля подведут итоги своих обсуждений, а 14-го июля пакет будет представлен в конституционной комиссии. В подкомиссиях будут представлены 9 депутатов от всех фракций Меджлиса, пропорционально числу их мандатов.

Этим законопроектом планируется установить наказания для тех депутатов, которые будут оскорблять «историю и совместное прошлое турецкого народа». В частности, в качестве оскорбления будет восприниматься применение термина «геноцид» в разговоре о «событиях 1915 года». Кроме того, запрет касается упоминания слов «Курдистан» и «курдские провинции».

Кроме того, по новым уставным изменениям, регламент для представлени я предложений будет ограничен 5 минутами. Неприсягнувшие депутаты не смогут воспользоваться своими правами.

Нарушителей планируется временно лишить права участия в работе Меджлиса, наложить удержания в размере 1/3 зарплаты и пр.

Против этих изменений выступили кемалисты из РНП и депутаты из прокурдской Демократической партии народов. 13-го января 2017 года депутата прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлана, который произнес слово «геноцид» на 3 заседания удалили из зала парламента, его слова были изъяты из протокола заседания.

«Как армянин Турции, я хочу, чтобы в моем парламенте говорилось о том, что случилось с моими дедами. Если Турция запретит это, а в других парламентах будут об этим говорить, это крайне опечалит меня. Конечно есть парламенты, которые используют этот вопрос во благо, однако в некоторых парламентах вопрос будет использован для оказания давления на Турцию. Я не хочу, чтобы в каком-либо парламенте говорили об этой боли, и это можно предотвратить только в том случае, если о ней будут говорить в парламенте Турции»,- сказал Гаро Пайлан.

Вспомнив то, что произошло с ним в январе 2017 года, он сказал, что его целью тогда было предупредить от возможного повторения ошибок прошлого. «Сегодня те люди, которые составили этот закон, линчевали меня за термин «геноцид», удалили на 3 заседания из Меджлиса, а в сегодняшней формулировке это назвали «оскорблением турецкого народа». Однако мы знаем, что общество Турции многоязычно и полиэтнично. Именно поэтому важно говорить обо всем в Меджлисе, называя произошедшее своими именами. Если мы не будем говорить, прежние ошибки повторятся»,- сказал он.

13-го января 2017 года депутата Гаро Пайлана, который произнес слово «геноцид» на 3 заседания удалили из зала парламента, его слова были изъяты из протокола заседания.