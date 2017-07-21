WSJ: Трамп назначит финансиста Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома

Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, назначит американского финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников в Белом доме, об этом решении будет объявлено в пятницу. Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации. До мая текущего года этот пост занимал Майкл Дубке, который ранее возглавлял компанию Crossroads Media, оказывавшую услуги в области консультирования и политической рекламы представителям Республиканской партии США. До Дубке на указанной должности работала экс-представитель Госдепартамента США Джен Псаки.

Скарамуччи летом 2016 года вошел в штаб Трампа и помогал ему привлекать средства на нужды его предвыборной кампании. До этого финансист поддерживал других республиканцев, претендовавших на президентское кресло, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.