Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июль

WSJ: Трамп назначит финансиста Скарамуччи директором по коммуникациям Белого дома


Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, назначит американского финансиста Энтони Скарамуччи директором по коммуникациям в аппарате Белого дома. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников в Белом доме, об этом решении будет объявлено в пятницу. Директор по коммуникациям в аппарате Белого дома курирует всю публичную информационно-пропагандистскую политику американской администрации. До мая текущего года этот пост занимал Майкл Дубке, который ранее возглавлял компанию Crossroads Media, оказывавшую услуги в области консультирования и политической рекламы представителям Республиканской партии США. До Дубке на указанной должности работала экс-представитель Госдепартамента США Джен Псаки.

Скарамуччи летом 2016 года вошел в штаб Трампа и помогал ему привлекать средства на нужды его предвыборной кампании. До этого финансист поддерживал других республиканцев, претендовавших на президентское кресло, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации