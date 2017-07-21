ООН вводит в Армении международные стандарты по производству одежды и обуви

Организация по промышленному развитию ООН начала смелую программу в Армении, предоставив 2 млн долларов на развитие производства текстиля и обуви. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила руководитель группы Организации по промышленному развитию ООН Анита Травиани, по словам которой, в Армении есть большой потенциал в этой области.



Для развития производства текстиля и обуви в Армении планирется открыть центр, имеющий функции обучения и оказания услуг.

«Наша цель - развитие производства текстиля и обуви в Армении на основе международных стандартов. В центре будут этому обучать. Это будет длительный процесс, однако единственный путь, который позволит создавать в Армении одежду и обувь в соответствии с международными стандартами по производству указанной продукции»,- сообщила руководитель группы Организации по промышленному развитию ООН Анита Травиани.

По ее словам, программа неможет быть осуществлена без содействия Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении.

«Наша цель, чтобы в дальнейшем эта программа стала базисом для развития производства текстиля и обуви в Армении на основе международных стандартов. Содействие Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении для нас крайне важно»,- сказала руководитель группы Организации по промышленному развитию ООН Анита Травиани.

Центр планируется открыть в сентябре сего года.