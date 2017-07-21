ООН призвала оказать срочную помощь КНДР из-за сильнейшей засухи

Продолжительная засуха в КНДР, ставшая самой сильной с 2001 года, нанесла серьезный урон сельскому хозяйству страны, и ей требуется срочная помощь со стороны международного сообщества. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), подготовленном совместно с Европейской комиссией (ЕК),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно их оценкам, уровень осадков в районах, являющихся главными поставщиками злаковых культур, оказался ниже показателя 2001 года, когда производство зерновых сократилось до беспрецедентного уровня в два миллиона тонн. По данным ФАО и ЕК, пострадали основные культуры, в том числе рис, кукуруза, картофель и соя. Первый урожай этого года оказался ниже прошлогоднего на 30%, а возникшая вследствие этого нехватка продовольствия привела к тому, что большая часть населения испытывает голод.