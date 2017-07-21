Осужденный Грачья Арутюнян экстрадирован в Армению

Осужденный в России Грачья Арутюнян 20-го июля был экстрадирован в Армению. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.



В сообщении отмечается, что согласно европейской конвенции 1983 года «О передаче осужденных» он отбудет оставшийся срок наказания в Армении.



После признания компетентным судом Республики Армения приговора компетентного суда Российской Федерации и распоряжения об исполнении приговора вид исправительного учреждения и место отбывания наказания Арутюняна определит Комиссия по распределению Уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции.