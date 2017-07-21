Мощное землетрясение произошло у берегов Турции и Греции, есть жертвы

Мощное землетрясение произошло в Эгейском море у побережья Турции: основной удар стихии пришелся на курортный город Бодрум и греческий остров Кос.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,7. Эпицентр находился в 10,3 километра от турецкого Бодрума и в 16,2 километра от Коса, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

После первого толчка в регионе были зафиксированы несколько афтершоков, самый сильный из них имел магнитуду 5,1, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Сейсмологи также сообщили о небольшом цунами в Эгейском море.

По предварительным данным, на острове Кос погибли два человек, еще более 120 пострадали. Кроме того, на острове обрушилось несколько ветхих строений. Землетрясение также повредило старинную крепость госпитальеров и минарет мечети. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

В турецком Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек. Телеканал NTV сообщает, что люди получили, в основном, переломы, ушибы и порезы, выпрыгивая из окон зданий.

Представитель российского генконсульства в Анталье сообщил РИА Новости, что данных о пострадавших среди российских туристов нет.

"У нас есть несколько обращений российских туристов, которые были выведены из отелей. Сейчас они находятся на улице", — отметил дипломат.