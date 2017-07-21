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Генрих Мхитарян стал автором голевой передачи: «Манчестер Юнайтед» выиграл


Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед»  Генрих Мхитарян стал автором голевой передачи.

Как передает «Арменпресс»,  состоялась очередная товарищеская встреча в США. «Манчестер Юнайтед»  выиграл у «Манчестер-Сити» со счетом 0:2.

После передачи Генриха Мхитаряна гол забил Маркус Решфорд. Второй гол забил Лукаку.

Мхитаряна заменили на  62-й минуте.

В эти дни проводящий сборы в США клуб «Манчестер Юнайтед» до этого уже отпраздновал 2 победы в товарищеских встречах. В обеих встречах капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед»  Генрих Мхитарян  забил гол.

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