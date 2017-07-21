Генрих Мхитарян стал автором голевой передачи: «Манчестер Юнайтед» выиграл
09:03, 21 Июль, 2017
Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян стал автором голевой передачи.
Как передает «Арменпресс», состоялась очередная товарищеская встреча в США. «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Манчестер-Сити» со счетом 0:2.
После передачи Генриха Мхитаряна гол забил Маркус Решфорд. Второй гол забил Лукаку.
Мхитаряна заменили на 62-й минуте.В эти дни проводящий сборы в США клуб «Манчестер Юнайтед» до этого уже отпраздновал 2 победы в товарищеских встречах. В обеих встречах капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян забил гол.