Генрих Мхитарян стал автором голевой передачи: «Манчестер Юнайтед» выиграл

Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян стал автором голевой передачи.

Как передает «Арменпресс», состоялась очередная товарищеская встреча в США. «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Манчестер-Сити» со счетом 0:2.

После передачи Генриха Мхитаряна гол забил Маркус Решфорд. Второй гол забил Лукаку.

Мхитаряна заменили на 62-й минуте.

В эти дни проводящий сборы в США клуб «Манчестер Юнайтед» до этого уже отпраздновал 2 победы в товарищеских встречах. В обеих встречах капитан сборной Армении по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян забил гол.