Европейские индексы - 20-07-17

МОСКВА, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.04% и составил 12447.25 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.32% и составил 5199.22 пункта, британский FTSE вырос на 0.77% и составил 7487.87 пункта, российский MICEX снизился на 0.28% и составил 1946.51 пункта, а RTSI снизился на 0.54% и составил 1037.50 пункта.