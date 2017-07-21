Европейские индексы - 20-07-17
МОСКВА, 21 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.04% и составил 12447.25 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.32% и составил 5199.22 пункта, британский FTSE вырос на 0.77% и составил 7487.87 пункта, российский MICEX снизился на 0.28% и составил 1946.51 пункта, а RTSI снизился на 0.54% и составил 1037.50 пункта.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 08:59 Европейские индексы - 20-07-17
- 08:58 Американские индексы - 20-07-17
- 08:57 Цены на цветные металлы - 20-07-17
- 08:56 Цены на драгоценные металлы выросли - 20-07-17
- 08:54 Цены на нефть снизились - 20-07-17
- 20.07-22:07 Турция должна держаться подальше от арцахской проблемы: пресс-секретарь РПА
- 20.07-22:00 Армения не вступила в ЕАЭС для того, чтобы сделать добро какому-либо государству: Шармазанов
- 20.07-21:40 Отец Неймара проведет переговоры с руководством "ПСЖ"
- 20.07-20:58 Премьер-министр Армении посетил с рабочим визитом город Гюмри
- 20.07-20:56 Предстоящие на 21 июля мероприятия
- 20.07-20:35 Нельзя заставлять людей учить язык, не являющийся для них родным: Путин
- 20.07-20:09 В Кобулети спасли тонущих граждан Армении
- 20.07-19:54 Американский сенатор Джон Маккейн пообещал скоро вернуться к работе
- 20.07-19:27 Председатель Национального Собрания Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла США
- 20.07-18:52 Индекс экономической активности Армении вырос на 6,1%
- 20.07-18:31 Терминал берлинского аэропорта эвакуировали из-за подозрительного предмета
- 20.07-18:10 Предстоящие на 21 июля мероприятия
- 20.07-18:00 Премьер-министр Армении принял руководителя провинции Джеолабук-до Республики Корея
- 20.07-17:39 Президентом Индии стал Рам Натх Ковинд
- 20.07-17:26 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-07-17
- 20.07-17:25 Азиатские индексы выросли - 20-07-17
- 20.07-17:04 Совет Европы обеспокоен содержанием правозащитников в тюрьмах в Турции
- 20.07-16:55 Парламент Арцаха обсудил вопрос о созыве внеочередной сессии
- 20.07-16:51 В Баку одежда иранского туриста с надписью «Армения» вызвала переполох
- 20.07-16:20 Мэру Еревана Тарону Маргаряну присвоено звание почетного гражданина Чартара
- 20.07-16:17 Глава МИД Молдовы выразил надежду на расширение армяно-молдавских связей
- 20.07-16:17 Спикер НС Республики Арцах обсудил с армянской молодежью США связи Арцах- Диаспора
- 20.07-16:15 Мэр Еревана присутствовал на мероприятиях, посвященных дню города Чартар
- 20.07-16:13 Ключом к укреплению влияния РФ на Южном Кавказе политолог считает Армению
- 20.07-16:12 Девять украинских военных погибли и пятеро ранены в Донбассе
- 20.07-15:52 Малайзия запретила на радио и ТВ песню Despacito
- 20.07-15:43 ООН: смертность больных СПИДом с 2005 года сократилась почти в два раза
- 20.07-15:32 Армения увеличит штрафы за выброс мусора в неустановленных законным порядком местах
- 20.07-15:24 Министр по вопросам труда и соцобеспечения Армении Артем Асатрян доложил президенту Армении о проводимых в сфере реформах
- 20.07-15:19 Германия меняет политику в отношении Турции: Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление министра ИД Зигмара Габриэля
12:41, 14.07.2017
Просмотрели 1890 раз Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не считает вероятной новую попытку военного переворота в стране
14:12, 14.07.2017
Просмотрели 1887 раз Цель сбора подписей в Европе – привлечение участия ЕС и прочих европейских структур к жизни народа Арцаха
13:13, 14.07.2017
Просмотрели 1873 раз Председатель НС Армении Ара Баблоян с официальным визитом отбывает в РФ
12:36, 14.07.2017
Просмотрели 1839 раз Министры иностранных дел Армении и Индии обсудили вопросы сотрудничества
11:15, 14.07.2017
Просмотрели 1813 раз Конгрессмены США примут участие в акции пострадавших во время избиения охранниками Эрдогана демонстрантов