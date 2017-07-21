Предстоящие новости:21.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 21-го июля, министр науки и образования Армении Левон Мкртчян и руководитель армянской программы Всемирной продовольственной программы ООН Паскаль Мишо подпишут Соглашение об обеспечении продолжительности программы стабильное школьное питание в Армении.

Сегодня, 21-го июля, состоится встреча министра диаспоры Армении с участниками летней школы «Диаспора».Затем состоится отбытие в Агавнадзор, где состоится закрытие 4-го этапа программы «Арии тун».

Сегодня, 21-го июля, состоится пресс-конференция известного эксперта по региональным вопросам из Ирана Ехсана Ушманда и ирановеда Вардана Восканяна. Тема пресс-конференции — "Ситуация в регионе и армяно-иранское сотрудничество".

21-го июля, при содействии Госкомитета Армении по туризму стартует кампания «Fun Armenia». В связи с этим состоится пресс-конференция советника председателя Госкомитета по туризму Армении Лилит Ханджян, сооснователя площадки eli.am Тиграна Чорохяна и представителя компании «PicsArt» Назели Петросян.

21-22-го июля состоится форум по развитию производственной цепочки малины в Армении, организованный «World Vision». 5 групп, занимающихся производством малины в Апаране, примут участие в этом форуме.

В Медцентре Капана состоится открытие Офтальмологического центра Капана.

В Цахкадзоре 22-26-го июля состоится Международный фестиваль пантомимы имени Леонида Енгибаряна. Сегодня, 21-го июля, состоится пресс-конференция худрука Гостеатра пантомимы Жирайра Дадасяна, мэра Цахкадзора Артура Арутюняна, приехавшего из Бангладеш Мира Локмана, приехавшей из Санкт-Патербурга Екатерины Варлаковой,посвященная Международному фестивалю пантомимы имени Леонида Енгибаряна.

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