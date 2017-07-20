Турция должна держаться подальше от арцахской проблемы: пресс-секретарь РПА

Пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о выводе армянских войск из Арцаха.

Как сообщает Арменпресс, Шармазанов сказал журналистам, что Чавушоглу является представителем страны, которая отрицает Геноцид армян, где избиваются законодатели, представляющие национальные меньшинства в парламенте, страны, поддерживающей преступную террористическую политику Азербайджана в отношении Арцаха.

«Турция должна держаться подальше от арцахской проблемы. Турции здесь нечего делать, и эта страна однажды, хочет она того или не хочет, признает Республику Арцах, поскольку мир движется по пути реализации права на самоопределение. И если Турция говорит об оккупации, она прежде всего должна вывести свои войска с оккупированного Кипра, который, кстати, является государством-членом ЕС », - сказал Шармазанов.