Армения не вступила в ЕАЭС для того, чтобы сделать добро какому-либо государству: Шармазанов

Единственный официальный язык Армении – армянский, это конституционная норма, и единственным официальным языком останется армянский. Это четко и окончательно.

Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов, комментируя заявление спикера Госдумы РФ Володина, в котором он предложил Армении дать русскому языку статус официального, чтобы решить вопрос об армянских водительских правах.

«У нас есть четкая позиция, это даже не обсуждается, даже стыдно обсуждать это. Армянский - единственный государственный язык Армении, это конституционная норма, и армянский язык останется единственным официальным языком. Это четко и окончательно», - сказал Шармазанов.

Что касается водительских удостоверений, Шармазанов сказал, что этот вопрос обсуждался как на уровне правительства, так и на парламентском уровне. «Я хотел бы сообщить, что ЕАЭС как союз обратился к российской стороне с тем, чтобы сделать исключение и для граждан Армении, но сегодня есть проблемы во всех союзах, однако, даже с этими проблемами, ЕАЭС сегодня не имеет альтернатива. Слухи о том, что Армения должна выйти из Союза, не вытекают из наших интересов, и, в конце концов, мы не присоединились к Союзу для того, чтобы делать добро какому-либо другому государству», - сказал он.

Комментируя предложения фракции депутата НС от фракции “Вуход” Эдмона Марукяна о выходе Армении из ЕАЭС, пресс-секретарь РПА сказал, что для него не новость, что членство Армении в ЕАЭС не приветствуется некоторыми членами фракции «Выход», в частности, партии «Светлая Армения».

«Это их проблема, и я хочу сказать, что членство Армении в ЕАЭС - это не просто политическое решение, оно принято в результате четких экономических расчетов. Когда мы приняли решение, мы сделали конкретные расчеты в пользу Армении. Мы присоединились к рынку в 170 миллионов человек», - сказал Шармазанов, добавив, что после вступления в союз увеличился экспорт армянских готовых продуктов, зарегистрирован рост количества туристов, в том числе и в Арцах.

Шармазанов сказал, что это очень хороший клуб для привлечения новых инвесторов, конечно, есть и проблемы, однако они есть во всех союзах.

Он заявил, что не только РПА проголосовало за членство Армении в ЕАЭС. «Это один из уникальных вопросов, за которое проголосовало парламентское большинство, включая представителей оппозиции. Те, кто призывает выйти из ЕАЭС, спросили ли у жителей деревень, городского населения, сколько ущерба они понесут? Цена на газ снизилась в несколько раз», - сказал Шармазанов.

Он также сообщил, что на заседании Исполнительного органа РПА они обсудили внутриполитические, внешнеполитические, межпартийные вопросы и обобщили работы.