Отец и агент нападающего "Барселоны" Неймара сегодня встретится с представителям "ПСЖ", утверждает RMC.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на sport-express.ru, стороны обсудят личный контракт бразильца в парижском клубе. Отмечается, что сделка может быть оформлена ближе к концу дня.

Ранее сообщалось, что за 25-летнего футболиста "ПСЖ" заплатит 222 миллиона евро, прописанные в его контракте с каталонцами в качестве отступных. Неймар играет за сине-гранатовых с 2013 года. Он провел в составе команды 186 матчей, забил 105 голов и отдал 80 голевых передач.

Согласно сообщениям СМИ, мотивацией Неймара к уходу из "Барселоны" служит желание "прекратить оставаться в тени Лионеля Месси".