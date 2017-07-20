Премьер-министр Армении посетил с рабочим визитом город Гюмри

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 20 июля посетил с рабочим визитом город Гюмри. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр посетил ООО «Лентекс», которое занимается производством носков и чулочно-носочных изделий в Армении. Во время визита премьеру была представлена информация о производственных мощностях и типах продукции, перспективах расширения деятельности компании и программах развития. Компания оснащена новейшими технологиями, производит носки и чулочно-носочные изделия.

В компании работает более 300 сотрудников, оборот превышает 1 млрд драмов. Продукт продается в Армении, Арцахе, России, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах. Карен Карапетян придал большое значение деятельности компании и от имени правительства выразил готовность помочь программам развития компании.

Затем премьер-министр ознакомился с процессом реконструкции на улице Руставели в Гюмри, которая проводится в рамках программы развития исторического центра Кумайри. Премьер-министру было доложено, что здесь были проведены демонтажные работы.

Премьер-министр Карапетян также посетил Центр реабилитации Самаритер, ЗАО «Высоковольтные электронные сети» и Государственный медицинский колледж Гюмри. Он также посетил фирменный магазин фабрики обуви «Таврос», ознакомился с типами продуктов и поприветствовал инициативы, направленные на развитие местного производства.

Подводя итоги визита, премьер-министр положительно оценил строительные работы в рамках программы развития исторического центра Кумайри и сказал: «Мы завершим строительство этой улицы в сентябре. Я думаю, мы строим образцовую улицу с новыми инфраструктурами, водой, газом, электричеством, коммуникацией и устанавливаем новую культуру уличного строительства».

Комментируя визиты в вышеупомянутые компании, премьер-министр сказал, что они направлены на рассмотрение вышеупомянутых областей, чтобы более рационально распределить государственные учреждения и сделать услуги более доступными.