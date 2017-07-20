Американский сенатор Джон Маккейн пообещал скоро вернуться к работе
Американский сенатор Джон Маккейн, у которого, как стало известно, найдена опухоль мозга, пообещал оппонентам вскоре вернуться к противостоянию с ними.
«Я очень ценю слова поддержки – к сожалению для моих спарринг-партнеров в Конгрессе я скоро вернусь, так что готовьтесь!», - как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Взгляд», написал Маккейн в Twitter.
Напомним, в четверг стало известно, что у сенатора была диагностирована опухоль мозга.
При этом он пообещал вернуться к работе после лечения.
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