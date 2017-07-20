Председатель Национального Собрания Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла США

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 20 июля принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Ричарда Миллса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя посла, спикер Баблоян выразил надежду на то, что такие встречи будут периодическими. Он сказал, что Соединенные Штаты являются дружественной страной Армении и одним из ключевых партнеров и играют важную роль в политической и экономической жизни страны.

Подчеркнув важность роли парламентской дипломатии в двусторонних отношениях, спикер парламента отметил необходимость проведения взаимных визитов и укрепления двусторонних отношений.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, Ара Баблоян придал большое значение постоянным усилиям США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленным на мирное урегулирование конфликта и обеспечение мира и стабильности в регионе.

«Каждый раз, когда у нас бывают потери, я чувствую боль. Жизнь каждого - высокая ценность для меня, и не имеет значения, с какой стороны эти молодые люди погибают», - сказал Ара Баблоян.

Посол США поблагодарил за теплый прием и высоко оценил гуманитарную позицию спикера Баблояна. Посол заверил, что новая администрация США придерживается обязательства участвовать в процессе Минской группы ОБСЕ.

«Плюрализм играет ключевую роль в обсуждении надежд и мечтаний граждан Армении, проблем и вызовов на парламентской платформе. Мы готовы поддерживать ваши усилия и усилия ваших коллег в работе по укреплению доверия к государственным структурам в борьбе с коррупцией и укреплению двусторонних связей между нашими двумя народами», - сказал Ричард Миллс.

Стороны также с удовлетворением отметили, что за эти годы армяно-американское сотрудничество развивалось в различных сферах.

На встрече были также затронуты вопросы, касающиеся системы парламентского управления, продолжающиеся шаги по развитию демократии и борьбе с коррупцией.