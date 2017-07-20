Индекс экономической активности Армении вырос на 6,1%

Индекс экономической активности Армении в январе-мае 2017 года превысил на 6,1% соответствующий показатель прошлого года. Как сообщает Арменпресс, Национальная статистическая служба Армении представила оперативные данные об основных макроэкономических показателях, характеризующих социально-экономическую ситуацию в стране. Снижение было зафиксировано в сферах строительства и сельскохозяйственного валового производства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем строительства снизился на 10%. В сфере сельскохозяйственного валового производства зафиксировано снижение на 1,4%.

В сфере производства электроэнергии зарегистрирован рост на 5,2%. По сравнению с январем-маем 2016 года, объем услуг (без торговли) вырос на 10,9%.

Индекс потребительских цен увеличился на 0,5%, а индекс цен на промышленное производство - на 3,8%.

Объем торгового оборота вырос на 12,6%. Объем промышленной продукции вырос на 12,4%. Размер среднемесячной номинальной зарплаты увеличился на 1,3% (187 тысяч 322 драмов). Средняя номинальная зарплата в государственном секторе снизилась на 0,8%, составив 156 тыс 468 драмов, а в негосударственном секторе выросла на 1,9%, составив 225 тыс 347 драмов.

Объем внешнеторгового оборота, по сравнению с январем-маем 2016 года, вырос на 24% (2 млрд 815,1 млн долларов США), причем объем экспорта увеличился на 21% (993,9 млн долларов), а импорта – 25,8% (1 млрд 821,2 млн долларов).

Курс доллара к драму составил за тот же период 484,57.

Все абсолютные показатели представлены по текущим ценам.