Премьер-министр Армении принял руководителя провинции Джеолабук-до Республики Корея

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 20 июля принял руководителя провинции Джеолабук-до Республики Корея Сонга Ха-Цзина и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече были обсуждены вопросы развития двусторонних экономических связей.

Карапетян отметил, что правительство Армении реализует продолжительные реформы для улучшения предпринимательской среды и создания благоприятных условий для инвестиционных программ.

Сонг Ха-Цзин отметил, что корейские бизнесмены заинтересованы в осуществлении инвестиционных программ в Армении, добавив, что в ходе визита корейская делегация провела плодотворные встречи с армянскими партнерами. Он представил сферы, имеющие потенциал развития в возглавляемой им провинции, такие как сельское хозяйство, туризм и информационные технологии.

Премьер-министр Карапетян заявил, что армянская сторона заинтересована в развитии армяно-корейских связей в тех сферах, которые могут придать новый импульс сотрудничеству двух стран.